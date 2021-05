Nick Kamen morto a 59 anni, addio al cantante della hit Each Time You Break My Heart (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nick Kamen è morto a soli 59 anni. Il modello e cantautore inglese era diventato famoso alla fine degli anni ’80 con la hit Each Time You Break My Heart del 1986. La notizia della morte è stata data tramite Instagram dall’amico e collega Boy George con una foto che li vede insieme nel periodo del massimo successo. Kamen, all’anagrafe Ivor Neville Kamen, era nato nell’Essex e aveva raggiunto la fama – ancor prima che come cantautore – come modello. Conosciuta in tutto il mondo la sua pubblicità per i jeans Levi’s 501: il bellissimo Kamen entrava in una lavanderia, toglieva i jeans per lavarli e rimaneva in mutande. A farlo diventare una meteora nell’universo musicale ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 5 maggio 2021)a soli 59. Il modello e cantautore inglese era diventato famoso alla fine degli’80 con la hitYouMydel 1986. La notiziamorte è stata data tramite Instagram dall’amico e collega Boy George con una foto che li vede insieme nel periodo del massimo successo., all’anagrafe Ivor Neville, era nato nell’Essex e aveva raggiunto la fama – ancor prima che come cantautore – come modello. Conosciuta in tutto il mondo la sua pubblicità per i jeans Levi’s 501: il bellissimoentrava in una lavanderia, toglieva i jeans per lavarli e rimaneva in mutande. A farlo diventare una meteora nell’universo musicale ...

