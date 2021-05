Moto contro furgone, Diego è morto sul colpo. Lascia due bambine (Di mercoledì 5 maggio 2021) Terribile incidente a Osimo, un centauro di 41 anni ha perso la vita. Un impatto violentissimo che non gli ha Lasciato scampo. È successo nel primo pomeriggio di oggi lungo via d’Ancona. Nello schianto la Moto è andata distrutta. A perdere la vita è stato Diego Petruio. A quanto si apprende Diego si trovava a bordo della sua Ducati Panigale V4 e da Osimo stava salendo la strada in direzione Ancona. Arrivato all’altezza dell’incrocio con via San Biagio un furgone, che proveniva proprio da quella via, si è immesso sulla strada principale svoltando a sinistra, in direzione Osimo. A quel punto l’impatto è stato inevitabile, con la Moto che ha letteralmente divelto lo sportello lato guidatore del furgone. A testimoniare quanto accaduto anche alcuni residenti che hanno ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) Terribile incidente a Osimo, un centauro di 41 anni ha perso la vita. Un impatto violentissimo che non gli hato scampo. È successo nel primo pomeriggio di oggi lungo via d’Ancona. Nello schianto laè andata distrutta. A perdere la vita è statoPetruio. A quanto si apprendesi trovava a bordo della sua Ducati Panigale V4 e da Osimo stava salendo la strada in direzione Ancona. Arrivato all’altezza dell’incrocio con via San Biagio un, che proveniva proprio da quella via, si è immesso sulla strada principale svoltando a sinistra, in direzione Osimo. A quel punto l’impatto è stato inevitabile, con lache ha letteralmente divelto lo sportello lato guidatore del. A testimoniare quanto accaduto anche alcuni residenti che hanno ...

