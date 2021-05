La 'colpa' nella separazione è di chi lascia di colpo il coniuge (Di mercoledì 5 maggio 2021) AGI - Abbandonare all'improvviso la casa coniugale, e, dunque, la propria famiglia è senza dubbio un elemento che sancisce la 'colpa' nel procedimento di separazione tra i coniugi. A sottolinearlo è la prima sezione civile della Cassazione, la quale ha accolto il ricorso di una donna contro la decisione dei giudici del merito di non addebitare la separazione al suo ex marito: la signora, come emerso dall'istruttoria, dopo anni di matrimonio connotati da una "perfetta unione materiale e spirituale" si era trovata, all'improvviso, di fronte alla confessione del marito di "essersi innamorato di un'altra donna", con la quale stava vivendo "la storia" della sua "vita". Parole che erano state seguite, dopo qualche giorno, dalla scelta dell'uomo di lasciare "dall'oggi al domani" la casa coniugale dove viveva con la moglie e ... Leggi su agi (Di mercoledì 5 maggio 2021) AGI - Abbandonare all'improvviso la casa coniugale, e, dunque, la propria famiglia è senza dubbio un elemento che sancisce la '' nel procedimento ditra i coniugi. A sottolinearlo è la prima sezione civile della Cassazione, la quale ha accolto il ricorso di una donna contro la decisione dei giudici del merito di non addebitare laal suo ex marito: la signora, come emerso dall'istruttoria, dopo anni di matrimonio connotati da una "perfetta unione materiale e spirituale" si era trovata, all'improvviso, di fronte alla confessione del marito di "essersi innamorato di un'altra donna", con la quale stava vivendo "la storia" della sua "vita". Parole che erano state seguite, dopo qualche giorno, dalla scelta dell'uomo dire "dall'oggi al domani" la casa coniugale dove viveva con la moglie e ...

