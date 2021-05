Il pm indagato nel caso dei verbali di Amara (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il procuratore di Brescia Francesco Prete ha aperto un fascicolo sulla questione dei verbali di Amara. In particolare Brescia indaga su quanto accaduto nella procura milanese guidata da Francesco Greco, dove il Paolo Storari si è rivolto all’allora componente del Csm Piercamillo Davigo per denunciare l’immobilismo rispetto alle dichiarazioni rese da Piero Amara, ex avvocato esterno di Eni, sulla presunta loggia Ungheria – della quale farebbero parte magistrati, politici e alti esponenti delle istituzioni. Repubblica rivela che è proprio Storari a essere indagato: Paolo Storari, il sostituto milanese, è indagato a Roma in relazione all’indagine che vede già sotto accusa Marcella Contrafatto, la funzionaria (ormai sospesa) del Csm e assistente dell’allora consigliere superiore Piercamillo Davigo, ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il procuratore di Brescia Francesco Prete ha aperto un fascicolo sulla questione deidi. In particolare Brescia indaga su quanto accaduto nella procura milanese guidata da Francesco Greco, dove il Paolo Storari si è rivolto all’allora componente del Csm Piercamillo Davigo per denunciare l’immobilismo rispetto alle dichiarazioni rese da Piero, ex avvocato esterno di Eni, sulla presunta loggia Ungheria – della quale farebbero parte magistrati, politici e alti esponenti delle istituzioni. Repubblica rivela che è proprio Storari a essere: Paolo Storari, il sostituto milanese, èa Roma in relazione all’indagine che vede già sotto accusa Marcella Contrafatto, la funzionaria (ormai sospesa) del Csm e assistente dell’allora consigliere superiore Piercamillo Davigo, ...

