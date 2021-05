Huawei MateBook X Pro: notebook compatto e versatile, con sconto di 499 euro (Di mercoledì 5 maggio 2021) Huawei MateBook X Pro è un portatile da 13,9 pollici caratterizzato dall’ottimo mix tra dimensioni e potenza di calcolo. All’interno di un elegante chassis metallico infatti è racchiusa una piattaforma hardware di discreta potenza, sufficiente a consentine l’utilizzo anche come postazione domestica per lo svolgimento di task più impegnativi, come ad esempio montaggio video, ovviamente però non a livello professionale. Su Amazon è possibile acquistarlo a un ottimo prezzo, grazie a uno sconto di 499,01 euro, che portano il prezzo dagli originali 1999 a 1499 euro, un prezzo certamente non ancora adatto a tutte le tasche ma che può rappresentare un investimento sensato per chi ha esigenze specifiche. L’elegante corpo metallico con taglio a diamante e rifinitura sabbiata ha uno spessore di soli 14,6 mm e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021)X Pro è un portatile da 13,9 pollici caratterizzato dall’ottimo mix tra dimensioni e potenza di calcolo. All’interno di un elegante chassis metallico infatti è racchiusa una piattaforma hardware di discreta potenza, sufficiente a consentine l’utilizzo anche come postazione domestica per lo svolgimento di task più impegnativi, come ad esempio montaggio video, ovviamente però non a livello professionale. Su Amazon è possibile acquistarlo a un ottimo prezzo, grazie a unodi 499,01, che portano il prezzo dagli originali 1999 a 1499, un prezzo certamente non ancora adatto a tutte le tasche ma che può rappresentare un investimento sensato per chi ha esigenze specifiche. L’elegante corpo metallico con taglio a diamante e rifinitura sabbiata ha uno spessore di soli 14,6 mm e ...

whatsgoingahn : @dianacalibana Il meglio del meglio. - WindowsBlogIta : MateBook D14 in sconto con le promozioni Huawei per la festa della mamma - filippo_mol : MateBook D14 in sconto con le promozioni Huawei per la festa della mamma - faggyvee : MateBook D14 in sconto con le promozioni Huawei per la festa della mamma - ProH4Ck : MateBook D14 in sconto con le promozioni Huawei per la festa della mamma -