F1 | Alonso | “Entusiasta di tornare a correre in Spagna | circuito impegnativo”

(Di mercoledì 5 maggio 2021) “Sonodiin. E’ sempre una gara speciale nel tuo paese e ho bei ricordi qui a Barcellona”. Il pilota della Alpine Fernandoracconta l’emozione dinel suo paese, in, dove domenica prossima a Barcellona si svolgerà il quarto Gran Premio della stagione di Formula 1. Il pilota di Oviedo ha poi descritto il: “E’ unche tutti noi piloti conosciamo bene, poichè normalmente facciamo i nostri test pre-stagionali qui, oltre ail Gran Premio durante la stagione. E’ uncon molte curve ad alta velocità”. “La gara arriva subito dopo quella in Portogallo, quindi è bello ...

Jarno Trulli è stato compagno di squadra di Fernando Alonso nel 2003 e nel 2004 alla Renault. Intervistato per il podcast Beyond the Grid, l'ex pilota ... ma a differenza mia è ancora entusiasta. È ...