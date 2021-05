Elisa grida 'aiutatemi': poi muore nell'auto in fiamme finita fuori strada. Aveva 19 anni (Di mercoledì 5 maggio 2021) Frequentava il corso di biotecnologie sanitarie nella sede staccata dell'Università di Padova a Feltre e ieri sarebbe stata la sua prima giornata di tirocinio. Una giornata finita nel più tragico dei ... Leggi su leggo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Frequentava il corso di biotecnologie sanitariea sede staccata dell'Università di Padova a Feltre e ieri sarebbe stata la sua prima giornata di tirocinio. Una giornatanel più tragico dei ...

leggoit : Treviso, Elisa grida «aiutatemi»: poi muore nell'auto in fiamme finita fuori strada. Aveva 19 anni FOTO - Gazzettino : Grida «Aiutatemi» e poi muore nell'auto in fiamme: Elisa studiava a Feltre ed era al primo giorno di tirocinio - Rosita65759339 : @ugo_elisa Lo sono anch'io hahah ma lui che per strada grida forza Juve in pieno scudetto ?? the brave ???? -