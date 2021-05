Cristina D’Avena età, altezza e vita privata: ecco tutte le curiosità (Di mercoledì 5 maggio 2021) Cristina D’Avena è una delle cantanti più amate del panorama italiano, capace di mettere d’accordo sia grandi che piccini. Colonna sonora dell’infanzia di più generazioni, Cristina D’Avena ha inciso oltre 750 sigle di cartoni animati, raccolte in 83 album ufficiali di enorme successo. Scopriamo di più sulla sua biografia e sulla sua vita privata. Cristina D’Avena biografia e carriera Alta circa un metro e sessanta, per cinquanta chili di peso, la cantante delle sigle dei cartoni animati più amati è nata a Bologna il 6 luglio 1964. Il pubblico televisivo l’ha conosciuta sin da piccolissima quando, allo Zecchino d’oro, insieme al Mago Zurlì, fece ballare tutti sulle note de Il Valzer del Moscerino. Quella canzone le fece guadagnare il terzo posto, ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 5 maggio 2021)è una delle cantanti più amate del panorama italiano, capace di mettere d’accordo sia grandi che piccini. Colonna sonora dell’infanzia di più generazioni,ha inciso oltre 750 sigle di cartoni animati, raccolte in 83 album ufficiali di enorme successo. Scopriamo di più sulla sua biografia e sulla suabiografia e carriera Alta circa un metro e sessanta, per cinquanta chili di peso, la cantante delle sigle dei cartoni animati più amati è nata a Bologna il 6 luglio 1964. Il pubblico televisivo l’ha conosciuta sin da piccolissima quando, allo Zecchino d’oro, insieme al Mago Zurlì, fece ballare tutti sulle note de Il Valzer del Moscerino. Quella canzone le fece guadagnare il terzo posto, ...

