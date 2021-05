“Contro ogni censura” Da Fedez a Pio e Amedeo | Salvini si schiera

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Sono giorni caldi per quanto riguarda il tema “” in Italia. Da Pio e, la polemica è montata esi èto ancora una volta L’art.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

matteosalvinimi : Contro ogni censura. “Un giorno senza sorriso è un giorno perso”. (Charlie Chaplin) #pioeamedeo - lucianonobili : Un tempo c’era chi contro @matteorenzi fabbricava prove false per rimuoverlo da Palazzo Chigi. Oggi si limitano a… - nzingaretti : Solidarietà e vicinanza piena a @DavidSassoli e a tutti i rappresentanti delle istituzioni democratiche europee con… - IsabellaDaragon : RT @LaVeritaWeb: Mentre Fedez può fare propaganda gender sulla rete pubblica e lagnarsi di tentato oscurantismo, agli esponenti pro vita ve… - CircusRedTicket : RT @Adnil47991189: 'Fotografo la vita che mi piacerebbe che fosse. In realtà la mia è una battaglia disperata contro l'idea che siamo tutti… -

Ultime Notizie dalla rete : Contro ogni

Tv Fanpage

Si parla della creazione,17 maggio, della Giornata nazionalel'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia e del ruolo attivo che, nei processi tesi a favorire l'inclusione e le ...... quello che consente di trasmetteregiornata tre partite di campionato (l'anticipo del sabato ... Oggi intanto Sky sarà al tribunale di Milano per l'udienza sul ricorso presentatol'...Sono giorni caldi per quanto riguarda il tema "censura" in Italia. Da Pio e Amedeo a Fedez, la polemica è montata e Salvini si è schierato ancora una volta ...e ogni canale istituzionale, per l’eliminazione del coprifuoco per “ripristinare una normalità senza rischi, senza limitazioni e al ritorno delle libertà personali sancite dalla Costituzione”.