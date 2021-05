Aston Martin monoposto: arriva il pacchetto di aggiornamenti (Di mercoledì 5 maggio 2021) Domenica 9 Maggio 2021 andrà in scena il Gp di Spagna e vedrà degli aggiornamenti per le monoposto Aston Martin guidata da Vettel e Stroll. Le prime modifiche si sono già nel precedente Gp di Portogallo, ma si andrà avanti per rendere più competitiva la monoposto. ll team di Silverstone ha fornito l’ultima serie delle nuove parti a Stroll mentre cerca di accelerare lo sviluppo della difficile AMR21. Kimi Raikkonen Fia: resta la penalità per l’Alfa Romeo Aston Martin monoposto: cosa è successo nel Gp di Portogallo? Dopo una sessione di qualifiche incoraggiante Vettel ha avuto una domenica frustrante in Portogallo. Ha fatto la Q3 per la prima volta dal GP di Gran Bretagna l’anno scorso, arrivando infine al 10 posto in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 5 maggio 2021) Domenica 9 Maggio 2021 andrà in scena il Gp di Spagna e vedrà degliper leguidata da Vettel e Stroll. Le prime modifiche si sono già nel precedente Gp di Portogallo, ma si andrà avanti per rendere più competitiva la. ll team di Silverstone ha fornito l’ultima serie delle nuove parti a Stroll mentre cerca di accelerare lo sviluppo della difficile AMR21. Kimi Raikkonen Fia: resta la penalità per l’Alfa Romeo: cosa è successo nel Gp di Portogallo? Dopo una sessione di qualifiche incoraggiante Vettel ha avuto una domenica frustrante in Portogallo. Ha fatto la Q3 per la prima volta dal GP di Gran Bretagna l’anno scorso,ndo infine al 10 posto in ...

