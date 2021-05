Areté | dopo un anno di pandemia auto sempre più al centro della mobilità

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Labitalia) - Oggi 3 italiani su 4 scelgono di utilizzare l'per i propri spostamenti abituali. Negli ultimi dodici mesi è cresciuta la diffidenza verso la rete dei trasporti pubblici, usati quasi esclusivamente da chi non può farne a meno. Nelle intenzioni di acquisto resta elevato l'appeal delle vetture elettrificate e delle formule alternative al pagamento in contanti (finanziamento e noleggio su tutte). Cambia anche il processo di acquisto dell': online si ricercano le informazioni sul modello, ma per 9 italiani su 10 la trattativa e la firma del contratto devono avvenire in concessionaria. Sono queste le principali evidenze che emergono dalla nuova survey 'A undal lockdown, cosa è cambiato', condotta da(azienda leader nella consulenza strategica) nel mese di aprile per indagare ...