Almanacco del 05-05-2021 ore 07 | 30

(Di mercoledì 5 maggio 2021)del giorno il famoso giro di boa vero mercoledì 5 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Gottardo vescovo deriva da un antico nome Germanico reso in tedesco gotthard composto dalla radice Good a Dio e hard forte coraggioso il suo significato è forte mediante Dio guerriero di Dio Il proverbio dice maggio delle Rose Gioia delle spose sono nati oggi carmack Tyrone Power Serse Cosmi Noi andiamo a fare invece gli auguri ai nostri nativi Oggi li facciamo v a Sandra e Emanuela come cresce anche la nostra Samba i più rapidi che hanno avuto l’ardire di raggiungerci in questa in questa giornata sono stati sono stati sono stati sono stati GianlucaFabiana Tantissimi auguri a ciascuno di voi buonissima giornata andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo 5 maggio 1821 muore Napoleone Bonaparte sull’onda dell’emozione per la notizia Alessandro ...