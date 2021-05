Superlega | Infantino | ‘bisogna stare attenti quando si parla di sanzioni’

(Di martedì 4 maggio 2021) Rom, 4 mag. (Adnkronos) – Il presidente della Fifa, Gianni, è cauto con la possibilità di imporre sanzioni ai club che hanno sostenuto il progetto dellaEuropea perché è necessario “pensare alle possibili conseguenze”, e anche se ha respinto ancora questa idea “separatista”, “lascia” aperta “la porta della Fifa per affrontare nuovi progetti” nel rispetto delle istituzioni “e tenendo conto dei “valori “che fanno del calcio, lo sport con più seguaci al mondo. “Alcune azioni devono avere delle conseguenze e tutti devono assumersi le proprie responsabilità, ma bisogna sempresidi sanzioni. Di quali sanzioni stiamondo? Si dice subito che bisogna punire, è anche popolare o populista, ma bisogna pensare anche alle ...

Ma solo in Serie A, in Europa pesano i limiti già visti e l'impossibilità di investire Marotta blinda Conte: «Non abbiamo mai pensato a nessuna alternativa» ...
Rom, 4 mag. (Adnkronos) - Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, è cauto con la possibilità di imporre sanzioni ai club che hanno sostenuto il progetto della Superlega Europea perché è necessario ...