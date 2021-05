Primo maggio, Lillo: «Non dovevano mettere in mezzo anche noi nella diatriba con Fedez perché …» (Di martedì 4 maggio 2021) Lillo, che è reduce dal grandissimo successo di Lol chi ride è fuori, ha presentato con Ambra Angiolini e Stefano Fresi il Concertone del 1 maggio. L’occasione è stata bellissima per tutti i lavoratori dello spettacolo che, finalmente, sono tornati al lavoro, infatti, anche Ambra ha sottolineato questo aspetto quando è andata ospite, il giorno dopo a Domenica In da Mara Venier e ha detto che “i lavoratori erano felici di essere stanchi per il lavoro”. Ma non tutto è andato nel verso giusto perchè c’è stata la polemica che ha fatto Fedez che ha accusato la Rai di aver censurato il suo momento e da lì ne è scaturita una polemica che non accenna a placarsi e che sta vedendo impegnati tutti i salotti televisivi. anche uno dei presentatori del concertone del 1 maggio, ... Leggi su baritalianews (Di martedì 4 maggio 2021), che è reduce dal grandissimo successo di Lol chi ride è fuori, ha presentato con Ambra Angiolini e Stefano Fresi il Concertone del 1. L’occasione è stata bellissima per tutti i lavoratori dello spettacolo che, finalmente, sono tornati al lavoro, infatti,Ambra ha sottolineato questo aspetto quando è andata ospite, il giorno dopo a Domenica In da Mara Venier e ha detto che “i lavoratori erano felici di essere stanchi per il lavoro”. Ma non tutto è andato nel verso giusto perchè c’è stata la polemica che ha fattoche ha accusato la Rai di aver censurato il suo momento e da lì ne è scaturita una polemica che non accenna a placarsi e che sta vedendo impegnati tutti i salotti televisivi.uno dei presentatori del concertone del 1, ...

MetaErmal : Al primo maggio non abbiamo potuto portare i nostri tecnici nonostante tutti i controlli. Ieri al rientro a Milano… - VittorioSgarbi : Quello che scrive queste cose è lo stesso “campione” dei diritti civili salito sul palco del concerto del Primo Mag… - VittorioSgarbi : Se decidi di partecipare al concerto del Primo Maggio parli di lavoro, non fai un comizio per attaccare i tuoi avve… - TommyBrain : Byoblu:ALZATI, CANZONE POPOLARE! – SPECIALE PRIMO MAGGIO BYOBLU - IacobellisT : Byoblu:ALZATI, CANZONE POPOLARE! – SPECIALE PRIMO MAGGIO BYOBLU -