Per il Pd meglio Draghi di Conte Centrodestra addio e Lega divisa (Di martedì 4 maggio 2021) E' vero che l'alleanza tra Partito Democratico e Giuseppe Conte, nuovo capo non ancora insediatosi al 100%, dei 5 Stelle stenta a decollare. Ma è vero anche che all'interno del Pd non rimpiangono affatto il governo giallo-rosso, quello fatto cadere da Matteo Renzi tra gennaio e febbraio. Politicamente, spiegano fonti dem qualificate, la differenza tra oggi e ieri e sostanziale: con... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 4 maggio 2021) E' vero che l'alleanza tra Partito Democratico e Giuseppe, nuovo capo non ancora insediatosi al 100%, dei 5 Stelle stenta a decollare. Ma è vero anche che all'interno del Pd non rimpiangono affatto il governo giallo-rosso, quello fatto cadere da Matteo Renzi tra gennaio e febbraio. Politicamente, spiegano fonti dem qualificate, la differenza tra oggi e ieri e sostanziale: con... Segui su affaritaliani.it

matteorenzi : Messaggio agli inconsolabili: il Governo Conte non è caduto per intrighi, complotti o incontri segreti (all’autogri… - ligabue : 'Per un tifoso non c’è niente di meglio di vedere quanto la propria squadra sia così tanto “squadra”. Ora speriamo… - dellorco85 : Dopo 48 ore di focose polemiche sulla 'colata di asfalto nera' per la ciclabile, stanno completando i lavori con se… - Angelinidavide3 : RT @Angelinidavide3: @AlessandraOdri Il tizio ?? , l’amico di Conte e di tutti i giallorossi , ha mentito e per farlo ha manipolato l’audio… - Jacopomutta : @_Mdk7_ Sono d'accordo, ma per me meglio delle ultime esperienze inglesi che stavano per stroncare definitivamente… -