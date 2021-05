Paypal e la criptovaluta per pagare il caffè (Di martedì 4 maggio 2021) Si corre verso la semplificazione sempre più estrema dei movimenti finanziari, e Paypal rivendica il posto d’onore. Il gigante fintech ha avuto un boom senza precedenti grazie alla pandemia da Covid-19, che ha spostato una massa enorme di transazioni dal mondo fisico all’online e ha incoraggiato i pagamenti digitali anche dal vivo, per ridurre i contatti. La parola d’ordine è modernizzare le infrastrutture finanziarie. Al primo posto l’immediatezza delle transazioni, che devono diventare oltre che più rapide, anche più economiche e inclusive. Paypal ha reso i pagamenti online immediati e sicuri, e ora ha una missione: rendere mainstream la moneta digitale, con nuovi servizi relativi alle criptovalute. A fine 2020 Paypal ha lanciato i suoi nuovi servizi crypto. Prima la possibilità di comprare, conservare e vendere diverse ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 maggio 2021) Si corre verso la semplificazione sempre più estrema dei movimenti finanziari, erivendica il posto d’onore. Il gigante fintech ha avuto un boom senza precedenti grazie alla pandemia da Covid-19, che ha spostato una massa enorme di transazioni dal mondo fisico all’online e ha incoraggiato i pagamenti digitali anche dal vivo, per ridurre i contatti. La parola d’ordine è modernizzare le infrastrutture finanziarie. Al primo posto l’immediatezza delle transazioni, che devono diventare oltre che più rapide, anche più economiche e inclusive.ha reso i pagamenti online immediati e sicuri, e ora ha una missione: rendere mainstream la moneta digitale, con nuovi servizi relativi alle criptovalute. A fine 2020ha lanciato i suoi nuovi servizi crypto. Prima la possibilità di comprare, conservare e vendere diverse ...

Ultime Notizie dalla rete : Paypal criptovaluta I tremila negozi di Storeden aprono allo shopping coi Bitcoin Noi convertiamo i prezzi dei beni e dei servizi selezionati nella criptovaluta scelta e forniamo l'... Ha stretto partnership con le più importanti realtà tra cui Paypal, Facebook, Nexi. Storeden, ...

BitCoin con PayPal: in USA CoinBase da nuovo slancio alla criptovaluta SI tratta di una mossa molto interessante in quanto va ad eliminare alcuni limiti di molte carte di credito e permette di effettuare pagamenti 'istantanei' tramite il proprio conto PayPal associato a ...

Paypal e la criptovaluta per pagare il caffè Si corre verso la semplificazione sempre più estrema dei movimenti finanziari, e PayPal rivendica il posto d'onore. Il gigante fintech ha avuto un boom senza precedenti grazie alla pandemia da Covid-1 ...

