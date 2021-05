No | la scelta di caricare su veicoli militari le bare di Bergamo non è stata «una sceneggiata»

Leggi su facta.news

(Di martedì 4 maggio 2021) Il 2 maggio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un video pubblicato il 28 aprile 2021 su “100 giorni da leoni”, un blog che contiene diversi articoli di stampo complottista e negazionista a tema Covid-19. Il filmato dura in tutto 2 minuti e 34 secondi e consiste in una serie di messaggi vocali inviati su Messenger da un non meglio identificato mittente ad un altrettanto ignoto destinatario. I messaggi vocali fanno riferimento alledel cimitero ditrasportate fuori città da un convoglio militare nella notte tra il 18 e il 19 marzo 2020, una delle immagini-simbolo della prima ondata di Covid-19 in Italia (ce n’eravamo già occupati in un precedente articolo). Nei messaggi vocali, una voce maschile spiega che «levennero accumulate» dal comune ...