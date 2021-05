MotoGP, Aleix Espargarò costretto ad operarsi per sindrome compartimentale al braccio destro (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo Fabio Quartararo (ed in precedenza Jack Miller a inizio stagione), un altro protagonista della MotoGP è costretto ad operarsi per sindrome compartimentale. Stiamo parlando di Aleix Espargarò, pilota Aprilia autore di un ottima prima parte di Mondiale e reduce da un notevole 6° posto a Jerez de la Frontera nel Gran Premio di Spagna 2021. Il centauro catalano, già penalizzato nell’ultima parte di gara da un problema all’avambraccio destro, ieri ha abbandonato anzitempo la sessione di test collettivi in Andalusia dopo una sfortunata caduta in curva 6 (scivolata sull’olio perso dalla Yamaha di Vinales) per recarsi alla clinica Dexeus di Barcellona dove è stato visitato dal dottor Xavier Mir. Purtroppo, in seguito ad una doppia ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo Fabio Quartararo (ed in precedenza Jack Miller a inizio stagione), un altro protagonista dellaadper. Stiamo parlando di, pilota Aprilia autore di un ottima prima parte di Mondiale e reduce da un notevole 6° posto a Jerez de la Frontera nel Gran Premio di Spagna 2021. Il centauro catalano, già penalizzato nell’ultima parte di gara da un problema all’avam, ieri ha abbandonato anzitempo la sessione di test collettivi in Andalusia dopo una sfortunata caduta in curva 6 (scivolata sull’olio perso dalla Yamaha di Vinales) per recarsi alla clinica Dexeus di Barcellona dove è stato visitato dal dottor Xavier Mir. Purtroppo, in seguito ad una doppia ...

