L’Empoli ritorna in Serie A

Leggi su newsmondo

(Di martedì 4 maggio 2021) dopo due anni. La promozione è arrivata con 180? di anticipo. EMPOLI – . A due anni dalla retrocessione, i toscani sono riusciti a conquistare la promozione con due turni di anticipo. Un risultato molto importante per gli uomini di Dionisi, il tecnico rivelazione di questa stagione. Dopo un inizio con qualche difficoltà, Mancuso e compagni sono riusciti a cambiare passo ed ottenere il primo posto con due giornate ancora da giocare. Ora per gli azzurri un finale di stagione molto tranquillo visto che c’è anche la certezza del primo posto. ????? ???????!#100diquestiAnni #MerAvigliosAcreA7urA pic.twitter.com/pJN8AK5K90— Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) May 4, 2021 Chi ha vinto laB Promozione e certezza del primo posto per. Il 4-0 contro il Cosenza ha permesso alla squadra di toscana di raggiungere due obietti: il ritorno ...