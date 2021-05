Juventus, le proteste di Paratici contro l’arbitro a fine primo tempo / Video (Di martedì 4 maggio 2021) Durante l'ultimo match della Juventus, contro l'Udinese, a fine primo tempo Fabio Paratici, direttore sportivo bianconero, è sceso in campo a protestare con l'arbitro. Probabilmente perché non ha concesso recupero al termine della prima frazione. Leggi su pianetamilan (Di martedì 4 maggio 2021) Durante l'ultimo match dellal'Udinese, aFabio, direttore sportivo bianconero, è sceso in campo a protestare con l'arbitro. Probabilmente perché non ha concesso recupero al termine della prima frazione.

