Irina Shayk e Hailey Bieber | una giacca per due

Una con anfibi by Tamara Mellon, tubino nero con una profonda scollatura di SKIMS, mascherina nera e occhiali da sole triangolari avant-guarde di Chrome Hearts; l'altra con un classico shorts di jeans a vita alta di EB Denim abbinato a canotta bianca di Tote?me, sandalo verde con tacco a spillo matchy matchy con la pochette (entrambi) by Bottega Veneta e occhiali da sole Etnia Barcelona. Sopra, blazer verde fluo leggermente oversize pressoché identico per entrambe. Irina Shayk e Hailey Bieber si sfidano a colpi di giacca con due look diversi ma che lasciano trapelare gli stessi gusti in fatto di outfit. La prima ha optato per il blazer super acceso del brand ucraino Gasanova, la seconda per quello di Kwaidan Editions, che differisce da quello della supermodella russa praticamente soltanto per i bottoni neri.

Ultime Notizie dalla rete : Irina Shayk Irina Shayk con il trucco stile disco anni '80 per Pat McGrath Irina Shayk con il trucco (disco) anni '80 per il nuovo mascara di Pat McGrath Fotografata dal leggendario Steven Meisel, Irina Shayk posa con il figlio di Liz Hurley per la campagna del mascara Dark ...

Bradley Cooper e Irina Shayk, pranzo di famiglia con la piccola Lea Prima si nasconde tra le gambe della mamma, Irina Shayk , poi raggiunge con un balzo le spalle del papà, Bradley Cooper . È stato un pomeriggio di festa per la piccola Lea De Seine , 4 anni appena compiuti, unica figlia della star di Hollywood ...

