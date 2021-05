Impatto delle moratorie sui mutui sulla vulnerabilità delle famiglie

(Di martedì 4 maggio 2021) Ampio il ricorso da parteindebitate alle, in particolare nei primi mesi della crisi generata dalla pandemia. Alla fine del 2020, all’incirca 350 milaavevano aderito alla moratoria, l’1,5% del totale e il 12% di quelle indebitate. Lo rileva Bankitalia nella nota Covid al titolo “”. “In linea con le condizioni di accesso alla misura – spiega Bankitalia – le richieste di sospensionerate sono riconducibili prevalentemente a individui che dichiarano di aver subito un calo del reddito familiare superiore al 25% rispetto al periodo precedente la crisi, che operano nell’industria, nei servizi, nei settori del commercio e della ristorazione o che risiedono nel Nord-Ovest”. Al termine...

amnestyitalia : Il #COVID19 ha avuto un enorme impatto sui lavoratori precari come persone addette alle pulizie, badanti e rider, m… - giuliagioda : RT @MOTORESANITA: Il #webinar prende spunto dalle sollecitazioni provocate dalle tematiche legate alla lotta contro il #Covid, che vertono… - giuliagioda : RT @MOTORESANITA: Questo giovedì, dalle 11, discuteremo con gli esperti coinvolti dell'Impatto organizzativo delle terapie per la cura dell… - verdiliberali : La Legge prevedere degli incentivi e delle tasse che serviranno a promuovere i comportamenti più virtuosi. Ciò sign… - vzirnstein : RT @Re2bit1: Mytraffic misura l’impatto delle riaperture sui flussi pedonali – Re2bit -

Ultime Notizie dalla rete : Impatto delle

l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige

L'obiettivo è quello di ripristinare aree marine degradate a causa dei rifiuti da pesca e non, presenti sui fondali e ridurre l'reti fantasma sulla risorsa ittica. Il progetto è ......Ue 2020 - 30 per i sistemi alimentari sostenibili indica gli insetti come una fonte di proteine a bassoambientale , che possono risultare particolarmente utili alla transizione green...Il finanziamento pubblico alle sperimentazioni indipendenti è da sempre insufficiente. Molte regole attuali, poi, ostacolano gli scienziati: vanno velocizzate procedure autorizzative e approvazioni de ...COMUNICATO STAMPA - Responsabilità editoriale di Business Wire Pubblicazione di una Stima delle risorse minerarie di Storeknuten nella zona di prospezione di Høyland . Storeknut ...