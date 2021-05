Ilary Blasi “corteggia” Jeda poi lo bacia | Vera Gemma non è in studio

sn4keheart : Ilary Blasi è torooooo urlo - FQMagazineit : Isola dei Famosi, Ilary Blasi bacia Jeda e gli dice: “Facciamo un aperitivo da soli, senza Vera e Totti” - blogtivvu : Ascolti Isola dei Famosi 2021, tiepidi risultati per Ilary Blasi: 17% di share per la puntata del 4 maggio… - maadlove4u : RT @oocisola: Ilary Blasi a Jedà: “senti hanno riaperto i ristoranti, possiamo andare a fare l’aperitivo... come sei messo dopodomani? Dimm… - justM3_auriix : RT @oocisola: Lo zoom sugli occhi di Ilary Blasi #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi

Today.it

Complice anche qualche chiletto perso sull'Isola…la presenta come regina delle Amazzoni, ma quell'abito è davvero da sirena: 'È un'emozione vera, mi sembra di non aver mai fatto ...è stata battuta dalla sua sosia Greta Scarano? L'attrice ha esordito su Rai 1 con Chiamami ancora amore, ha vinto la gara di share? Ieri sera è andata in onda una nuova puntata dell' ...Beppe Braida fa una confessione: “Isola dei Famosi? Non sono stato invitato in studio” Beppe Braida, simpatico ex naufrago dell’Isola dei Famosi, nelle ...Piccola svolta per Ilary Blasi dopo la brutta notizia della settimana scorsa: ecco cosa è successo alla conduttrice romana ...