Epic voleva Xbox Live gratis per Fortnite, ma Microsoft cercava di portare xCloud su altre console – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 4 maggio 2021) Dalle ultime carte del processo, Epic ha chiesto a Spencer di rendere Xbox Live gratis per Fortnite, ma Microsoft era impegnata a portare xCloud su altre console.. Il processo di Epic Games e Apple sta scatenando un vero e proprio putiferio nell’industria dei videogiochi. Un’industria molto più complessa, intrecciata e segreta del previsto, nel quale Epic Games, a quanto pare, recitava la parte del leone. Merito principalmente di Fortnite, un ariete che metteva nelle mani di Tim Sweeney un potere contrattuale davvero esagerato. Tanto che pochi giorni prima dell’abbandono dell’App Store da parte di Epic Games, il CEO di ... Leggi su helpmetech (Di martedì 4 maggio 2021) Dalle ultime carte del processo,ha chiesto a Spencer di rendereper, maera impegnata asu.. Il processo diGames e Apple sta scatenando un vero e proprio putiferio nell’industria dei videogiochi. Un’industria molto più complessa, intrecciata e segreta del previsto, nel qualeGames, a quanto pare, recitava la parte del leone. Merito principalmente di, un ariete che metteva nelle mani di Tim Sweeney un potere contrattuale davvero esagerato. Tanto che pochi giorni prima dell’abbandono dell’App Store da parte diGames, il CEO di ...

GamingToday4 : Epic voleva Xbox Live gratis per Fortnite, ma Microsoft cercava di portare xCloud su altre console - infoitscienza : Epic voleva Xbox Live gratis per Fortnite, ma Microsoft cercava di portare xCloud su altre console - Eurogamer_it : Nella disputa tra #EpicGames e #Apple si scopre che #Walmart voleva entrare nel mondo del cloud gaming. - Digital_Day : Dietro a quel misero 7% sta forse tutta la strategia messa in atto da Epic: voleva fare più soldi con iOS -