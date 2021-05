Davide Astori, Francesca Fioretti: “Quando è morto è stato come uno strato di pelle venuto via” (Di martedì 4 maggio 2021) “Ho pensato spesso di scrivere la mia storia, la nostra storia. Tutte le volte che ci ho pensato, ho pensato che non avrei saputo da dove iniziare, come andare avanti, come finire”. Inizia così “Io sono più amore“, il libro di Francesca Fioretti, la compagna del calciatore della Fiorentina Davide Astori, trovato senza vita la mattina del 4 marzo 2018 nella sua camera di albergo a Udine mentre era con la squadra. A tre anni da quella notte che stravolse l’esistenza sua e della loro figlia Vittoria, Francesca ha trovato la forza per mettere nero su bianco il suo dolore, in questo volume in uscita giovedì per La Nave di Teseo. È il Corriere della Sera ad anticipare un passaggio dell’introduzione del libro. “come possiamo dare forma al sentire, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) “Ho pensato spesso di scrivere la mia storia, la nostra storia. Tutte le volte che ci ho pensato, ho pensato che non avrei saputo da dove iniziare,andare avanti,finire”. Inizia così “Io sono più amore“, il libro di, la compagna del calciatore della Fiorentina, trovato senza vita la mattina del 4 marzo 2018 nella sua camera di albergo a Udine mentre era con la squadra. A tre anni da quella notte che stravolse l’esistenza sua e della loro figlia Vittoria,ha trovato la forza per mettere nero su bianco il suo dolore, in questo volume in uscita giovedì per La Nave di Teseo. È il Corriere della Sera ad anticipare un passaggio dell’introduzione del libro. “possiamo dare forma al sentire, ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Condannato il medico sportivo Giorgio Galanti per la morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori. #ANSA - ValBrembanaWeb : Davide Astori poteva essere salvato - infoitsport : Francesca Fioretti: «Quando Davide Astori è morto è stato come uno strato di pelle venuto via» - CatelliRossella : Davide Astori: condannato il medico sportivo - Cronaca - ANSA - AmoBergamo : #Bergamo Morte di Davide Astori: condannato a un anno per omicidio colposo il medico Galanti -