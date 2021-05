Chiesti 6 anni e 8 mesi per Bazoli Processo Ubi, 5 anni per Massiah (Di martedì 4 maggio 2021) Cinque anni Chiesti per l'ex amministratore delegato di Ubi Banca Victor Massiah e sei anni e otto mesi per l'ex presidente del consiglio di gestione di Banca Lombarda Giovanni Bazoli, ora presidente onorario di Intesa-Sanpaolo. E' la richiesta di condanna del pubblico ministero Paolo Mandurino al termine della requisitoria per Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 4 maggio 2021) Cinqueper l'ex amministratore delegato di Ubi Banca Victore seie ottoper l'ex presidente del consiglio di gestione di Banca Lombarda Giov, ora presidente onorario di Intesa-Sanpaolo. E' la richiesta di condanna del pubblico ministero Paolo Mandurino al termine della requisitoria per Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : Chiesti anni Terrorismo, chiesti 5 anni di carcere per Alice Brignoli Per Alice Brignoli chiesta la condanna a 5 anni di carcere L'ex bulciaghese era partita con marito e figli per unirsi all'Isis BULGIAGO / MILANO " Cinque anni di carcere: è la richiesta avanzata dalla Procura di Milano nei confronti di Alice Brignoli, accusata di terrorismo nel processo che si è aperto al Tribunale di Milano. La donna, che risiedeva a ...

Omicidio Tersigni, chieste condanne per 95 anni di carcere per i 6 imputati CROTONE - Poco più di 95 anni di carcere per i sei imputati al processo per l'omicidio di Giovanni Tersigni avvenuto il 7 settembre del 2019 in pizza Albani a Crotone. Li ha chiesti il sostituto procuratore della Repubblica ...

Chiesti 4 anni e 8 mesi di carcere per i contabili della Lega MilanoToday.it Vaccino: la situazione in Italia regione per regione AGI - La campagna di vaccinazione in Italia prende ritmo grazie alle nuove forniture e le regioni accelerano nella corsa per inoculare più dosi possibili. Ad oggi sono state somministrate oltre 21 mil ...

Manzoni, il 5 Maggio e la mazurka dei voltagabbana Un incipit fulminante, poi tutto il resto è noia. Chiedetelo a un maturando. Eppure la più famosa ode di Manzoni fu l'inizio della sua grandezza. Per un motivo insospettabile ...

