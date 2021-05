Chi è Giulia Torelli che ha scatenato un caos con questa frase: “Nuove generazioni poca voglia di farsi il cu*o. Cracker e tonno e a testa bassa” (Di martedì 4 maggio 2021) Un “nuovo” interrogativo divide i social: i giovani sono troppo sfruttati con stage non pagati e stipendi troppo bassi o hanno poca voglia di fare? Due posizioni sulle quali confrontarsi, anche sentendo esperienze diverse. Su Twitter proprio questo argomento ha dato il via a una girandola di commenti. Protagonista? La creator digitale e closet organizer Giulia Torelli. Una follower le ha chiesto: “Ho 24 anni, 2 lauree, stage 6 mesi 400€, spero di imparare, anche se mi sento umiliata. Normale?” e lei ha replicato: “Non devi sentirti umiliata, è il tuo primo lavoro, non sai fare niente e non importa che cosa tu abbia studiato. Ma poi scusami, tu sei una di quelle che dice la triennale e il biennio sono due lauree? Ne hai solo una, amica”. Poi la stoccata finale: “Ho notato che le Nuove ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Un “nuovo” interrogativo divide i social: i giovani sono troppo sfruttati con stage non pagati e stipendi troppo bassi o hannodi fare? Due posizioni sulle quali confrontarsi, anche sentendo esperienze diverse. Su Twitter proprio questo argomento ha dato il via a una girandola di commenti. Protagonista? La creator digitale e closet organizer. Una follower le ha chiesto: “Ho 24 anni, 2 lauree, stage 6 mesi 400€, spero di imparare, anche se mi sento umiliata. Normale?” e lei ha replicato: “Non devi sentirti umiliata, è il tuo primo lavoro, non sai fare niente e non importa che cosa tu abbia studiato. Ma poi scusami, tu sei una di quelle che dice la triennale e il biennio sono due lauree? Ne hai solo una, amica”. Poi la stoccata finale: “Ho notato che le...

AmiciUfficiale : Giulia e Alessandro mettono alla prova la loro versatilità in questo guanto di sfida lanciato dalla maestra Veronic… - FQMagazineit : Chi è Giulia Torelli che ha scatenato un caos con questa frase: “Nuove generazioni poca voglia di farsi il cu*o. Cr… - chiamatemiire_ : il modo in cui pure i concorrenti eliminati sono sangiullari e pensano che a vincere sarà o giulia o sangio in part… - elisaaiocco : RT @she7her: chi tiene sulle spalle l’intera edizione dal 14 novembre? e perché proprio giulia lola stabile. #ameamici20 #Amici20 https://t… - _lovebet : @Frances61000354 @paxxesca @Ginevra_Styles_ @2Zorzina @oppureatram @paxxesca rinunciaci, non ce la possono fare ?? s… -