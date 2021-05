Cesare Bocci a cuore aperto: “La fine di un’epoca” | Il triste racconto (Di martedì 4 maggio 2021) L’attore Cesare Bocci, uno dei protagonisti de Il commissario Montalbano, ha parlato a cuore aperto della scomparsa di Andrea Camilleri: “La fine di un’epoca”. Vediamo cosa ha raccontato. Cesare Bocci (getty)Torna questa sera in tv in replica su Rai 1 la famosa serie de Il commissario Montalbano: nel cast anche l’affascinante attore Cesare Bocci, volto noto dello show. L’episodio che andrà in onda questa sera è L’altro capo del filo, come sempre tratto dai celebri romanzi dello scrittore Andrea Camilleri. Nella serie Bocci interpreta Mimì Augello, l’immancabile spalla destra del commissario siciliano. Tutte le puntate della serie sono tratte dai romanzi dello scrittore italiano ... Leggi su altranotizia (Di martedì 4 maggio 2021) L’attore, uno dei protagonisti de Il commissario Montalbano, ha parlato adella scomparsa di Andrea Camilleri: “Ladi”. Vediamo cosa ha raccontato.(getty)Torna questa sera in tv in replica su Rai 1 la famosa serie de Il commissario Montalbano: nel cast anche l’affascinante attore, volto noto dello show. L’episodio che andrà in onda questa sera è L’altro capo del filo, come sempre tratto dai celebri romanzi dello scrittore Andrea Camilleri. Nella serieinterpreta Mimì Augello, l’immancabile spalla destra del commissario siciliano. Tutte le puntate della serie sono tratte dai romanzi dello scrittore italiano ...

tortamimosa : oh no paolo conticini supporta i foggiani? io vi guardo dall’alto di re cesare bocci semplicemente - lizgrenat : aH ECCO perché c'è il sole oggi, c'è cesare bocci sul suolo lucano - tortamimosa : guardo montalbano normale in tv e thirsto su cesare bocci ho capito non mi urlate nelle orecchie però ???? - paoloigna1 : RT @fsnews_it: Da oggi #23aprile e per 6 venerdì alle 21:25 torna #Top10, il varietà-gioco di @RaiUno ?? condotto da @CarContiRai. Nella pun… -