Calciomercato Milan | interesse per Lucas Vazquez

(Di martedì 4 maggio 2021) Ilè molto attento alla situazione diin casa Real Madrid. Ecco la strategia di mercato del club rossonero Dalla Spagna fanno sapere che in caso di mancato rinnovo diVasquez con il Real Madrid, il giocatore avrebbe già in mente di sposare il progetto. Lo riporta l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 Il numero 17 blancos percepisce attualmente 2,5 milioni di euro netti a stagione. Il Diavolo sarebbe pronto ad offrirgli 4 milioni di euro per un quadriennale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Secondo quanto appreso da.con, ilnon intende migliorare l'offerta da 7 milioni più 1 di bonus in caso di qualificazione alla Champions League per Gianluigi Donnarumma.Il giocatore è stato proposto alla Juventus nei giorni scorsi, al momento si tratta di solo di una possibilità che verrà analizzata con attenzione solo dopo la sfida cruciale contro ildi ...