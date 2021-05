Bus pieni e niente distanziamento | Petrarulo | “Nei locali no | ma sui mezzi pubblici vige il ‘più siamo meglio è’”

(Di martedì 4 maggio 2021) Bus, ben oltre la capienza del 50 per cento stabilita per l’emergenza sanitaria, e persone accalcate senza possibilità di rispettare ilsociale. È la denuncia del consigliere di Forza Italia Raffaeleche posta un’immagine della linea 56 “al momento del passaggio in Via Pietro Micca, carica di gente a tal punto da non poter garantire ilsociale necessario”. Persui “trasportitorinesi manca il monitoraggio sul rispetto delle regole necessarie alla tutela dei fruitori, in ottemperanza alle norme anti Covid19”. Una situazione ancora più paradossale, osserva il consigliere, rispetto alle “limitazioni enormi a cui devono sottostare ad esempio i ristoratori che, pur avendo spazi sufficienti all’interno dei loro ...

