Borsellino, l'agente sopravvissuto a via D'Amelio smonta il "super testimone" di Michele Santoro

Ci aveva già pensato la Procura di Caltanissetta. Ora anche Antonio Vullo, l'unico agente della scorta di Paolo Borsellino sopravvissuto all'attentato di via D'Amelio, smentisce le dichiarazioni che l'ex collaboratore di giustizia Maurizio Avola ha reso a Michele Santoro sia per la sua ultima fatica letteraria Nient'altro che la verità sia in un'intervista poi utilizzata anche nel corso dello speciale sulla mafia andato in onda qualche giorno fa su La7. Avola, che ha sostenuto di essere stato uno degli esecutori materiali della strage e «l'ultima persona che ha visto lo sguardo di Paolo Borsellino prima di dare il segnale per l'esplosione», riferendo sull'attentato, tra le altre cose ha raccontato che lo sportello dell'auto di Borsellino era stato lasciato aperto.

