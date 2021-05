Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 3 maggio 2021 (Di martedì 4 maggio 2021) Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 3 maggio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la fiction Chiamami ancora amore ha totalizzato in media 3878 spettatori, 16.27% di share; su Canale5 la puntata de L’Isola dei Famosi 2021 ha avuto 2885 spettatori (share 17.43%). Il film Overdrive su Italia1 ha avuto 1405 spettatori (5.75%); su Rai2 il film Il Vegetale si è portato a casa 1486 spettatori (5.82%), la puntata del programma di approfondimento Report su Rai3 ha interessato 3046 spettatori (12.30%). Su Rete4 la puntata del programma Quarta Repubblica ha totalizzato 1088 spettatori (5.80%), mentre il film The Interpreter su ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 4 maggio 2021): idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Chiamami ancora amore ha totalizzato in media 3878 spettatori, 16.27% di share; su Canale5 la puntata de L’Isola dei Famosiha avuto 2885 spettatori (share 17.43%). Il film Overdrive su Italia1 ha avuto 1405 spettatori (5.75%); su Rai2 il film Il Vegetale si è portato a casa 1486 spettatori (5.82%), la puntata del programma di approfondimento Report su Rai3 ha interessato 3046 spettatori (12.30%). Su Rete4 la puntata del programma Quarta Repubblica ha totalizzato 1088 spettatori (5.80%), mentre il film The Interpreter su ...

