Selvaggia Lucarelli contro Fedez | “Il vero coraggio è altro”

Dopo il clamore suscitato da Fedez al concerto del 1° maggio (e che la Rai avrebbe tentato di censurare) Selvaggia Lucarelli si è scagliata contro il rapper. Durante il concerto del 1° maggio Fedez si è espresso in sostegno del DDL Zan e a seguire ha fatto sapere, tramite un post via social, che la Rai avrebbe tentato di censurare il contenuto del suo monologo (in cui il rapper si scagliava apertamente contro alcuni esponenti della Lega). Attraverso un suo post Selvaggia Lucarelli ha spiegato perché, a suo avviso, nel gesto fatto dal marito di Chiara Ferragni non ci sarebbe nulla di coraggioso: "Il coraggio si misura con un' unica unità di misura: quanto e cosa si rischia di perdere, compiendo una determinata ..."

