Report | Renzi | “Più mi attaccano con fake news | più lotto”

"Più mi attaccano con fake news e follie, più mi viene voglia di continuare a lottare". Matteo Renzi, con un tweet, si esprime così dopo il servizio di Report nel quale si fa riferimento ad un incontro tra il leader di Italia Viva e lo 007 Marco Mancini nel periodo della crisi del governo Conte. "Domani arrivano le Enews e nelle prossime settimane il libro ControCorrente che da stasera ha un capitolo in più sui servizi segreti. Un sorriso e buona notte amici", twitta Renzi. Il servizio di Report, a firma di Giorgio Mottola e Danilo Procaccianti, propone immagini su quello che la trasmissione-nell'anticipazione.- ha definito il "misterioso incontro, in piena crisi di governo, tra Matteo Renzi e lo 007 Marco Mancini".

