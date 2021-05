Materazzi | “Uno scudetto dell’Inter vale 4 o 5 di quelli degli altri”

infoitsport : 2006-07, uno scudetto senza rivali. Materazzi: 'Promessa mantenuta coi miei figli' - MattdeCastello : Uno prova anche a far loro i complimenti poi aprono bocca @PresMoratti #Moratti e @iomatrix23 #Materazzi e ti ricor… - marcoteddy94 : @ddisp24 Qui a pr solo uno col cane con la maglia di materazzi (messa al contrario nessuno ha capito il perchè) che… - sportli26181512 : 2006-07, uno scudetto senza rivali. Materazzi: 'Promessa mantenuta coi miei figli': 2006-07, uno scudetto senza riv… - ParisioGiovanni : Se Mourinho dovesse allenare una rivale non mi sorprenderei. Magari se Zanetti o Materazzi andassero alla Juventus… -

Ultime Notizie dalla rete : Materazzi Uno

Tra questi c'è il grandissimo ex nerazzurro Marcocha ha commentato questo trionfo a La ... Dissi che la Juventus era davanti di dieci anni, in fondo ho sbagliato solo di. Barella? Nicolò ...... finì, con l'argentino tagliato l'estate prima discudetto e lo splendido mancino ... ma la gioia ripaga la fatica: con Julio Cesar, Maicon, Cordoba, capitan Zanetti, Samuel e, c'...L’ex difensore nerazzurro esulta per la conquista dello scudetto numero 19 nella storia dell’Inter. Undici anni fa visse l’epopea del triplete con Mourinho adesso spera che con Conte si possa aprire u ...La story di Mauro Icardi. Tra i tanti ex interisti che hanno festeggiato la vittoria dello scudetto ce n'è uno che sta facendo più notizia dei vari Materazzi e compagni. Stiamo ...