“Il Pranzo è Servito”, lo storico programma torna su Rai 1: ecco tutto quello che c’è da sapere (Di lunedì 3 maggio 2021) “Il Pranzo è Servito” tornerà in onda dal prossimo 28 giugno su Rai1. Per lo storico programma di Corrado si tratta di un ritorno in onda, anticipato dal sito di Davide Maggio, ventotto anni dopo l’ultima puntata. Un test nei mesi più caldi, in una fascia oraria differente, quella delle 14, lasciata libera da “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone e occupata lo scorso anno da “Io e te” di Pierluigi Diaco. Il quiz a premi, ideato da Corrado e Stefano Jurgens, aveva debuttato nel mezzogiorno di Canale 5 il 13 settembre 1982, dopo dieci anni il passaggio per una stagione su Rete4. Alla conduzione, dopo Mantoni, erano arrivati prima Claudio Lippi e poi Davide Mengacci. Il format, i cui diritti sono detenuti dalla Corima di Marina Donato, moglie del presentatore scomparso nel 1999, vedrà alla conduzione Flavio Insinna, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) “Il” tornerà in onda dal prossimo 28 giugno su Rai1. Per lodi Corrado si tratta di un ritorno in onda, anticipato dal sito di Davide Maggio, ventotto anni dopo l’ultima puntata. Un test nei mesi più caldi, in una fascia oraria differente, quella delle 14, lasciata libera da “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone e occupata lo scorso anno da “Io e te” di Pierluigi Diaco. Il quiz a premi, ideato da Corrado e Stefano Jurgens, aveva debuttato nel mezzogiorno di Canale 5 il 13 settembre 1982, dopo dieci anni il passaggio per una stagione su Rete4. Alla conduzione, dopo Mantoni, erano arrivati prima Claudio Lippi e poi Davide Mengacci. Il format, i cui diritti sono detenuti dalla Corima di Marina Donato, moglie del presentatore scomparso nel 1999, vedrà alla conduzione Flavio Insinna, ...

