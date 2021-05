Il dialogo tra Fedez e la vicedirettrice di Rai3 Capitani: “Se non è censura allora posso dire tutto quello che voglio?”, “No, no, non ho detto questo” (Di lunedì 3 maggio 2021) Il direttore di Rai3 Franco Di Mare è intervenuto sulla polemica mossa dalle accuse di censura fatte da Fedez, e con un post sui social prende le difese della sua vice, Ilaria Capitani. Proprio la Capitani era presente insieme all’organizzatore del Concertone del 1 maggio alla telefonata con il cantante (resa pubblica poi dallo stesso). Secondo Di Mare le parole di Fedez sono “gravi e infamanti“. “La vicedirettrice – sostiene Di Mare – nel colloquio esclude fermamente, ben due volte, ogni intenzione censoria e che alla domanda esplicita dell’artista se può esprimere considerazioni che lei reputa inopportune ma lui opportune lei risponde con un netto ‘assolutamente’”. Nel dialogo tra Fedez e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Ilttore diFranco Di Mare è intervenuto sulla polemica mossa dalle accuse difatte da, e con un post sui social prende le difese della sua vice, Ilaria. Proprio laera presente insieme all’organizzatore del Concertone del 1 maggio alla telefonata con il cantante (resa pubblica poi dallo stesso). Secondo Di Mare le parole disono “gravi e infamanti“. “La– sostiene Di Mare – nel colloquio esclude fermamente, ben due volte, ogni intenzione censoria e che alla domanda esplicita dell’artista se può esprimere considerazioni che lei reputa inopportune ma lui opportune lei risponde con un netto ‘assolutamente’”. Neltrae ...

Ospedali, vaccini e pandemia. I sindacati incontrano Speranza "serve attenzione" Il ministro della Salute, a colloquio con Cgil, Cisl e Uil, ha dichiarato che interverrà sulle diverse criticità che interessano l'emergenza sanitaria in Calabria ...

