I numeri in chiaro, Sebastiani: «Tifosi in piazza Duomo? Non sarà rilevante ma è stato un rischio sottovalutato» (Di lunedì 3 maggio 2021) Da un lato una curva dei contagi che «complessivamente decresce», dall’altro la preoccupazione per molte delle Regioni italiane che, invece, sembrerebbero registrare «da almeno due settimane» una situazione di stasi, e cioè di curva piatta sia sui nuovi positivi che sul dato di ingressi giornalieri e ricoveri in terapia intensiva. «Un aspetto», dice il matematico del Cnr Giovanni Sebastiani a Open, «che preoccupa per una questione di storico: una curva che non scende più e rimane in stasi è sempre stata seguita da un forte aumento di contagi da Covid-19». L’analisi della situazione epidemica in Italia da parte di Sebastiani descrive una condizione di allerta che ora più che mai richiede dunque prudenza, soprattutto in relazione agli ultimi episodi di irresponsabilità nel rispetto delle norme anti Covid. «La folla di Tifosi ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 maggio 2021) Da un lato una curva dei contagi che «complessivamente decresce», dall’altro la preoccupazione per molte delle Regioni italiane che, invece, sembrerebbero registrare «da almeno due settimane» una situazione di stasi, e cioè di curva piatta sia sui nuovi positivi che sul dato di ingressi giornalieri e ricoveri in terapia intensiva. «Un aspetto», dice il matematico del Cnr Giovannia Open, «che preoccupa per una questione di storico: una curva che non scende più e rimane in stasi è sempre stata seguita da un forte aumento di contagi da Covid-19». L’analisi della situazione epidemica in Italia da parte didescrive una condizione di allerta che ora più che mai richiede dunque prudenza, soprattutto in relazione agli ultimi episodi di irresponsabilità nel rispetto delle norme anti Covid. «La folla di...

