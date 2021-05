Gilles Rocca, lite con Zorzi: “Parlo del Gf perchè solo quello hai fatto”. Tommaso sbotta (Di lunedì 3 maggio 2021) Gilles Rocca, lite infuocata con Zorzi all’Isola dei Famosi 2021: “Parlo del Grande Fratello perchè quello hai fatto”. Tommaso sbotta. lite di fuoco tra Tommaso Zorzi e Gilles Rocca durante la quattordicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021. L’attore, prima del verdetto del televoto che ha decretato la sua sconfitta contro Roberto Ciufoli e Rosario Cannavò, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 3 maggio 2021)infuocata conall’Isola dei Famosi 2021: “del Grande Fratellohai”.di fuoco tradurante la quattordicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021. L’attore, prima del verdetto del televoto che ha decretato la sua sconfitta contro Roberto Ciufoli e Rosario Cannavò, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

SergiPatrizia : RT @Elisa175629: Io che guardo Gilles Rocca #tommasozorzi - spenceremilys : @IsolaDeiFamosi Tommaso ha asfalto rocca con il tubi catodico e sono volato. Gilles curati l'aggressività. imparate… - benjamn_boliche : RT @fanpage: #Isola, scontro in diretta tra #TommasoZorzi e Gilles Rocca, parole al vetriolo - Luca190499 : RT @contechristino: Dimmi che sta parlando Gilles Rocca senza dirmi che sta parlando Gilles Rocca. #isola - Chiara556 : RT @MontegrandeS: Avrai pure una carriera, caro Gilles Rocca. Ma come persona vali ZERO. #isola -