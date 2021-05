FTTH, parte da Trento lo switch-off della rete in Rame di TIM (Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – parte da Trento il processo di spegnimento della rete in Rame di Tim in Italia. La centrale di Mattarello, che serve un’importante area a Sud della città, è la prima centrale a livello nazionale inteRamente cablata in fibra con tecnologia Fiber to the home (FTTH). Grazie a questa operazione, la centrale servirà direttamente abitazioni e uffici con collegamenti superveloci (fino a 1 GB). L’iniziativa, che apre la nuova fase del processo di digitalizzazione del Paese promossa da Tim, è stata annunciata in occasione della firma dell’accordo per la cooperazione digitale siglato da Maurizio Fugatti, presidente della Provincia Autonoma di Trento, Franco Ianeselli, sindaco di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) –dail processo di spegnimentoindi Tim in Italia. La centrale di Mattarello, che serve un’importante area a Sudcittà, è la prima centrale a livello nazionale intente cablata in fibra con tecnologia Fiber to the home (). Grazie a questa operazione, la centrale servirà direttamente abitazioni e uffici con collegamenti superveloci (fino a 1 GB). L’iniziativa, che apre la nuova fase del processo di digitalizzazione del Paese promossa da Tim, è stata annunciata in occasionefirma dell’accordo per la cooperazione digitale siglato da Maurizio Fugatti, presidenteProvincia Autonoma di, Franco Ianeselli, sindaco di ...

