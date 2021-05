Franco Di Mare | chi è la compagna Giulia Berdini | sapete quanti anni di differenza ci sono tra di loro?

fanpage : Il Direttore di Rai Tre Franco Di Mare convocato in vigilanza dopo le accuse di censura da parte di Fedez - Corriere : Fedez, il direttore di Rai Tre Franco Di Mare: «Sue dichiarazioni gravi e infamanti» - Corriere : Fedez, il direttore di Rai Tre Franco Di Mare: «Sue dichiarazioni gravi e infamanti» - Italia_Notizie : Caso Fedez, Franco di Mare: “Nessuna intenzione censoria, conversazione manipolata. Le sue dichiarazioni gravi e in… - a70199617 : RT @francotaratufo2: Giulia Berdini, la fidanzata del direttore di RaiTre Franco di Mare, furiosa: “#Fedez è una nullità sostenuta da qualc… -

Ultime Notizie dalla rete : Franco Mare

Fedez e l'accusa di censura alla Rai dopo il Concertone del 1 Maggio. Non si parla d'altro. Sul polverone sollevato dal rapper è intervenuta anche la fidanzata del direttore di Rai Tredi. Si chiama Giulia Berdini e ai tempi del fidanzamento con il giornalista, non pochi siti di gossip dedicarono alla coppia alcuni articoli dai titoli sensazionalistici. Scopriamo tutto ...Parla di "dichiarazioni gravi e infamanti" il direttore di Rai 3Di, convocato in Commissione Vigilanza Rai per la vicenda dell'intervento di Fedez al Concertone del Primo Maggio. Di, in un post pubblicato sulla sua pagina ufficiale, scrive: "Le ...La guerra dei video sul caso Fedez-Rai continua, con il direttore di Rai3 Franco Di Mare che accusa il rapper di aver manipolato ad arte il filmato ...FRANCO DI MARE CONTRO FEDEZ "Nessuna intenzione censoria, conversazione manipolata. Le sue dichiarazioni gravi e infondate" ...