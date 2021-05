Filippi | “Il Palermo è una squadra Ho trovato la chiave | non mortifico i giocatori Tutto su Valente e gli infortunati”

(Di lunedì 3 maggio 2021) Ilbatte la Virtus Francavilla e chiude il campionato al 7° posto.Missione compiuta per il, che vince fuori casa 3-1 contro la Virtus Francavilla e sorpassa il Foggia al settimo posto, nell'ultimo match della regular season del campionato di Serie C. Un traguardo importante per la formazione rosanero che affronterà domenica il Teramo al "Renzo Barbera" nel primo turno dei playoff, avendo a disposizione 2 risultati utili su 3 in virtù del miglior piazzamento. A tracciare un bilancio della stagione della compagine siciliana all'indomani del match del "Giovanni Paolo II" è il tecnico del, Giacomo, intervenuto ai microfoni di "TRM" durante la trasmissione "Zona Vostra"."Oggi guardare indietro serve a poco, bisogna guardare avanti e vedere il presene e il futuro prossimo. La ...

Se entrasse in partita allo stesso modo in cui è entrato contro la Virtus Francavilla, Silipo potrebbe rivelarsi un'arma in più temibile per gli avversari del Palermo ai playoff. A meno che... Missione compiuta'. Il Palermo va a Francavilla, porta a casa i tre punti, e accoglie le buone notizie che arrivano dal campo del Foggia: come scrive Carlo Brandaleone ne Il Giornale di Sicilia, il 7° posto... Si è chiuso con il quinto risultato utile di fila il campionato del Palermo: i rosanero ieri hanno conquistato il successo in casa della Virtus Francavilla e con esso il settimo posto e ...