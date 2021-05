(Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – Il CdA di, società quotata al mercato MTA di Borsa Italiana e specializzata in information e communication technology, hato i. I ricavi totali sono stati pari a 167,8 milioni di euro, rispetto ai 168,5 milioni del 2019, l’EBITDA è aumentato a 21,39 milioni di euro, rispetto ai 16,84 milioni del 2019 (con una marginalità al 12,7%) e l’utile netto è salito a 8,63 milioni di euro, rispetto ai 4 milioni del 2019. “Molto buona la performance nei settori della Sanità e dell’Aerospazio che crescono a due cifre, il primo sulla spinta degli investimenti in tecnologie e soluzioni dovute all’emergenza pandemica e il secondo per via della crescente importanza della Space Economy negli investimenti pubblici e privati – sottolinea la società – Tengono i mercati delle Banche e Assicurazioni e ...

newsfinanza : Exprivia, CdA approva conti 2020 e attesta perdita del controllo di Italtel - DividendProfit : Exprivia, CdA approva conti 2020 e attesta perdita del controllo di Italtel -

Ultime Notizie dalla rete : Exprivia CdA

Borsa Italiana

Ildi, società quotata al mercato MTA di Borsa Italiana e specializzata in information e communication technology, ha approvato i conti 2020. I ricavi totali sono stati pari a 167,8 milioni ...Inolte, il consiglio di amministrazione diha attestato la perdita del controllo di Italtel in conseguenza della delibera deldel 31 dicembre 2020 , che sceglieva, quale migliore offerta ...(Teleborsa) – Il CdA di Exprivia, società quotata al mercato MTA di Borsa Italiana e specializzata in information e communication technology, ha approvato i conti 2020. I ricavi totali sono ...Exprivia - società quotata al mercato MTA di Borsa Italiana e specializzata in information e communication technology - ha comunicato i risultati finanziari del 2020, esercizio chiuso con ricavi per 1 ...