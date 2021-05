Enit annuncia la nascita di Visit Italy Web Radio

Leggi su tpi

(Di lunedì 3 maggio 2021), l’Agenzia nazionale del turismo che promuove il turismo italiano nel mondo con 27 sedi distribuite nei continenti Europa, Americhe, Asia, Oceania,ladiWeb, la prima webinternazionale per la promozione e il rilancio del turismo italiano attraverso l’intrattenimento musicale e non solo. Notiziari multilingua, dirette live con corrispondenti da 23 nazioni, podcast, aggiornamenti minuto per minuto sul turismo, programmi tematici, travel talk show, rubriche sulle novità della letteratura e sui viaggi, interviste esclusive a personaggi noti a livello nazionale e internazionale ma soprattutto tanta musica italiana quale potente strumento di diffusione della cultura e delle tradizioni del nostro Paese. Una partenza in grande ...