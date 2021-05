Cosa ci faceva Renzi in autogrill con uno 007 ai vertici dei servizi segreti? | VIDEO (Di lunedì 3 maggio 2021) 23 dicembre del 2020, e Matteo Renzi appena uscito dal carcere di Rebibbia, dove è andato a trovare l’amico Denis Verdini. Poi sale in auto, mette in moto, e inizia a far rientro a Firenze, probabilmente per festeggiare il Natale con moglie e figli. A un certo punto però inserisce la freccia a destra, entra in un autogrill. Ferma l’auto e scende. Tutto normale fin qui. Solo che ad aspettarlo c’è un uomo, con due agenti di scorta. E qui le cose iniziano a farsi (almeno) più strane. Perché mai Renzi, ex premier, dovrebbe incontrare un uomo con tanto di scorta in un autogrill dell’autostrada che collega Roma a Firenze? Allora una persona che è lì, prende il telefono e registra un VIDEO. Questa persona sarà la fonte anonima che invierà una mail alla redazione di Report, per segnalare quanto appena visto. ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) 23 dicembre del 2020, e Matteoappena uscito dal carcere di Rebibbia, dove è andato a trovare l’amico Denis Verdini. Poi sale in auto, mette in moto, e inizia a far rientro a Firenze, probabilmente per festeggiare il Natale con moglie e figli. A un certo punto però inserisce la freccia a destra, entra in un. Ferma l’auto e scende. Tutto normale fin qui. Solo che ad aspettarlo c’è un uomo, con due agenti di scorta. E qui le cose iniziano a farsi (almeno) più strane. Perché mai, ex premier, dovrebbe incontrare un uomo con tanto di scorta in undell’autostrada che collega Roma a Firenze? Allora una persona che è lì, prende il telefono e registra un. Questa persona sarà la fonte anonima che invierà una mail alla redazione di Report, per segnalare quanto appena visto. ...

