Conte a Sky | «Vincere all’Inter non è facile Ecco il segreto»

(Di lunedì 3 maggio 2021) Durante il suo intervento a Sky Calcio Club, Antoniosi è soffermato sul suo difficile approccio con il mondo Inter Un Antonioraggiante e sereno quello che si è collegato con Sky Calcio Club. Nel lungo racconto dello Scudetto nerazzurro, anche un passaggio su quale sia stato il modo giusto per entrare nel mondo Inter e farsi apprezzare. Le sue parole SCELTA INTER – «non è. Devi entrarci dentro, devi capire certe dinamiche. Ma non devi snaturarti e io non mi sono snaturato e credo che questo sia stato apprezzato anche da chi all’inizio storceva la bocca per il mio passato»OUT – «Io sono convinto che molti fossero tifosi delle altre squadre. Perché a loro conveniva…» L'articolo proviene da Calcio News 24.

