Vaccini aperti a tutti una volta messi in sicurezza gli over 65 (Di domenica 2 maggio 2021) AGI - Una volta "messi in sicurezza gli over 65" la campagna vaccinale sarà aperta a tutte le classi di età". Il commissario Francesco Paolo Figliuolo, all'inaugurazione del nuovo hub vaccinale di Porta di Roma, fa il punto della situazione sulla campagna di somministrazione del siero contro il coronavirus. "Sulla somministrazione del vaccino anti Covid agli over 80 "ci siamo", con copertura già dell'85%; sugli over 70 "siamo lì", sugli over 60 e anche sugli over 65 è opportuno insistere. "Dobbiamo completare su queste classi, concentriamoci sugli over 60 e over 65, poi apriremo in maniera multipla e parallela su tutte le altre classi", ha spiegato. A maggio disponibili 25 milioni di dosi Il piano vaccinale deve ... Leggi su agi (Di domenica 2 maggio 2021) AGI - Unaingli65" la campagna vaccinale sarà aperta a tutte le classi di età". Il commissario Francesco Paolo Figliuolo, all'inaugurazione del nuovo hub vaccinale di Porta di Roma, fa il punto della situazione sulla campagna di somministrazione del siero contro il coronavirus. "Sulla somministrazione del vaccino anti Covid agli80 "ci siamo", con copertura già dell'85%; sugli70 "siamo lì", sugli60 e anche sugli65 è opportuno insistere. "Dobbiamo completare su queste classi, concentriamoci sugli60 e65, poi apriremo in maniera multipla e parallela su tutte le altre classi", ha spiegato. A maggio disponibili 25 milioni di dosi Il piano vaccinale deve ...

DSantanche : Lo scorso anno in piena pandemia senza #vaccini i #ristoranti erano aperti a pranzo e a cena anche al chiuso, ora n… - Agenzia_Italia : Vaccini aperti a tutti una volta messi in sicurezza gli over 65 - sulsitodisimone : Vaccini aperti a tutti una volta messi in sicurezza gli over 65 - messveneto : Shopping il primo maggio, successo dell’iniziativa: La gente ha apprezzato negozi e bar aperti in città. Vaccini ag… - soteros1 : RT @Costanz00242134: Tutte le varianti che ritroviamo in ITALIA....sono riconducibili a PORTI APERTI a sani....malati e delinquenti che ven… -