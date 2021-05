Sophia Loren | apre a Firenze un ristorante dedicato all’attrice di origini campane

(Di domenica 2 maggio 2021) Forseancora non lo sa, ma Francesco Martucci, che con la sua pizzeria I Masanielli è il vincitore della “50 top pizza” 2019 e 2020, sta preparando una ricetta che chiamerà con il suo nome. «Donnaha trascorso l’infanzia a Pozzuoli, perciò sto studiando una pizza che parli di lei, delle sue radici. Sto pensando di arricchire la farcitura con prodotti del litorale Flegreo, per esempio le gustose alici di Pozzuoli sarebbero già un buon punto di partenza», racconta Martucci. Ecco, questa squisitezza e tanti altri piatti della tradizione campana, quelli così gustosi che ci fanno sentire e vedere il sole di Napoli nel piatto, ora si possono gustare da– Original Italian Food, il primodi una ...

Cucina_Italiana : Non vediamo l’ora di andarci ?? - vavedenje62 : La Cineteca - Sophia Loren - Buon Appetito. - PugliaReporter : Bari alla notte degli Oscar: nel film con Sophia Loren le immagini di Santo Spirito proiettate a Los Angeles e la c… - ilargialb : 'Mi piace molto di più mangiare pasta e bere vino che essere una taglia 0.' Sophia Loren Ieri, oggi, domani - rada_maja : RT @Matilde99101783: Ieri,oggi,domani (Film 1963) Oscar migliore film Straniero. Diretto Vittorio De Sica -

Ultime Notizie dalla rete : Sophia Loren

Forbes Italia

Firenze " Inaugurato in via Brunelleschi, tra piazza della Repubblica e piazza del Duomo, il" Original Italian Food. Si tratta del primo ristorante e pizzeria dedicato alla famosa attrice napoletana. Il ristorante è stato progettato dallo studio Redaelli e associati in ...Personaggi famosi di ogni nazione sono saliti sulla seggiovia, da Modugno e, da Soraya e Faruq sovrano egiziano che trascorse un lungo periodo a Capri durante il suo esilio, tanto per ...È in distribuzione, tramite email, il numero di maggio di “Le lezioni cattedratiche”, la dispensa didattica realizzata dall’Università della Terza Età, Unitre Viareggio Versilia, che permette ai soci ...Il ritorno di Amy Adams e di Jennifer Hudson. Una storia curiosa dal Messico, un thriller fantascientifico e un action movie adrenalinico: il menù di maggio sulla piattaforma di streaming ...