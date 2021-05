Pisa. Conti: dopo l’estate partiranno i grandi cantieri che cambieranno volto a Stazione e Sesta Porta (Di domenica 2 maggio 2021) Si sono concluse nei giorni scorsi le procedure di gara per l’aggiudicazione dei lavori che porteranno alla realizzazione del Parco urbano di via Nino Bixio a Pisa, che prevede la riqualificazione ambientale di tutta l’area area compresa fra via Bixio e via Battisti. Per la nuova area verde di 19 mila metri quadrati, i lavori verranno affidati affidati all’impresa edile Panza srl di Capannori che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, aggiudicandosi l’appalto dei lavori per un primo lotto di 807 mila euro, a cui si aggiungerà un secondo lotto, per un importo complessivo di 1.320.000 euro. L’opera, che fa parte del progetto “Binario 14”, è finanziata con i fondi del Bando Periferie. Il nome del nuovo Parco urbano verrà deciso dall’Amministrazione Comunale sulla base di un concorso di idee a cui potranno partecipare tutti i cittadini. “Le zone della ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 2 maggio 2021) Si sono concluse nei giorni scorsi le procedure di gara per l’aggiudicazione dei lavori che porteranno alla realizzazione del Parco urbano di via Nino Bixio a, che prevede la riqualificazione ambientale di tutta l’area area compresa fra via Bixio e via Battisti. Per la nuova area verde di 19 mila metri quadrati, i lavori verranno affidati affidati all’impresa edile Panza srl di Capannori che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, aggiudicandosi l’appalto dei lavori per un primo lotto di 807 mila euro, a cui si aggiungerà un secondo lotto, per un importo complessivo di 1.320.000 euro. L’opera, che fa parte del progetto “Binario 14”, è finanziata con i fondi del Bando Periferie. Il nome del nuovo Parco urbano verrà deciso dall’Amministrazione Comunale sulla base di un concorso di idee a cui potranno partecipare tutti i cittadini. “Le zone della ...

