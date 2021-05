Okaka: “Assurdo mettere in discussione CR7. Il mio futuro? Ne parlerò con la società a fine stagione” (Di domenica 2 maggio 2021) In un’intervista a Il Gazzetino, Stefano Okaka, attaccante dell’Udinese, ha parlato della sua condizione e dell’avversario di oggi, la Juventus tenendo l’attenzione su Cristiano Ronaldo: “Ero al meglio, ho avuto qualche problema fisico che mi ha rallentato, adesso mi sto riprendendo, il peggio è alle spalle. Vogliamo chiudere nel migliore dei modi, l’obiettivo è la parte sinistra della classifica, lo dobbiamo ai tifosi e alla dirigenza. Ronaldo in discussione? E’ Assurdo discutere uno come lui. Il mio futuro lo affronterò con calma con la società, finiamo il campionato e ne riparleremo quando calerà il sipario”. Foto: Twitter ufficiale Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 2 maggio 2021) In un’intervista a Il Gazzetino, Stefano, attaccante dell’Udinese, ha parlato della sua condizione e dell’avversario di oggi, la Juventus tenendo l’attenzione su Cristiano Ronaldo: “Ero al meglio, ho avuto qualche problema fisico che mi ha rallentato, adesso mi sto riprendendo, il peggio è alle spalle. Vogliamo chiudere nel migliore dei modi, l’obiettivo è la parte sinistra della classifica, lo dobbiamo ai tifosi e alla dirigenza. Ronaldo in? E’discutere uno come lui. Il miolo affronterò con calma con la, finiamo il campionato e ne riparleremo quando calerà il sipario”. Foto: Twitter ufficiale Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

